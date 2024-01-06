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FIDE опубликовала окончательный список участниц турнира претенденток 2024 года

Международная шахматная федерация (FIDE) включила в список участниц турнира претенденток 2024 года Хампи Конеру из Индии. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

FIDE опубликовала окончательный список участниц турнира претенденток 2024 года
© РИА Новости

Ранее путевки на турнир претенденток завоевали Рамешбабу Вайшали (Индия), Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи (обе - Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Конеру прошла на турнир по мировому рейтингу.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут 2-25 апреля в Торонто. Победители получат право сыграть в матче за звание чемпиона мира. Действующим чемпионом мира у мужчин является китаец Дин Лижэнь, у женщин - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Шахматы
Нургюл Салимова
Дин Лижэнь
Анна Музычук
Екатерина Лагно
ФИДЕ