FIDE опубликовала окончательный список участниц турнира претенденток 2024 года

Международная шахматная федерация (FIDE) включила в список участниц турнира претенденток 2024 года Хампи Конеру из Индии. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Ранее путевки на турнир претенденток завоевали Рамешбабу Вайшали (Индия), Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи (обе - Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Конеру прошла на турнир по мировому рейтингу.