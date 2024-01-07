Карлсен подтвердил отказ от участия в турнире претендентов на шахматную корону

Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на мировую корону, который состоится в период 2-25 апреля 2024 года в Торонто (Канада). Решение ожидаемое, еще в 2022 году Карлсен заявлял, что больше не будет сражаться за корону и снялся с титульного матча в 2023-м.

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33-летний Карлсен был чемпионом мира по классическим шахматам на протяжении десяти лет - с 2013 по 2023 годы. В июле 2022-го он заявил, что дальнейшая защита титула ему неинтересна в принципе и отказался от защиты своих чемпионских полномочий. Корона перешла к китайцу Дин Лижэню, который в апреле 2023-го выиграл матч в казахстанской Астане у россиянина Яна Непомнящего - 7:7 после 14 партий основного регламента и 2,5:1,5 очка на тай-брейке.

"На новом турнире претендентов играть я не собираюсь, даже не переживайте за меня", - цитирует Карлсена портал Chess.com (заблокирован в России).