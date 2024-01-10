Непомнящий и Дубов повторили партию, за которую их лишили очков на ЧМ

Напомним, ранее российских шахматистов лишили баллов за партию в 11-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходил в конце декабря прошлого года в Самарканде (Узбекистан). Тогда гроссмейстеры выполнили несколько ходов конями, а затем поставили фигуры в исходное положение и попросили зафиксировать ничью. Результат партии был аннулирован, а апелляция, поданная шахматистами, была отклонена.