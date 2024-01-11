Путин поздравил Валентину Гунину с победой на ЧМ по быстрым шахматам и блицу

— Уважаемая Валентина Евгеньевна! От души поздравляю Вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу. Ваш успех — яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы. Желаю Вам новых достижений и в спорте, и в жизни, — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.