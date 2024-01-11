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Российская шахматистка Гунина прокомментировала отказ Музычук от рукопожатия

Пятикратная чемпионка России и трёхкратная чемпионка Европы по шахматам Валентина Гунина прокомментировала отказ украинской соперницы Марии Музычук от рукопожатия во время Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Самарканде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Гунина прокомментировала отказ украинки от рукопожатия
© globallookpress.com

По словам Гуниной, она спокойно восприняла такое решение украинских соперниц. При этом шахматистка добавила, что отказ от рукопожатия обусловлен возможным осуждением со стороны Украины.

«Еще перед партией с Машей Музычук в 13-м туре ко мне подошел главный арбитр и предупредил, что мы не пожимаем руки. Окей, я все понимаю. С Аней было то же самое. Что тут сказать? Их осуждают за такое в родной стране. А если скажешь “привет” российскому оппоненту, то вообще могут назвать предателем. Живем в такие времена», — заявила она.

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Напомним, что 30 декабря Валентина Гунина одержала победу на Чемпионате мира по с результатом 14 очков из 17. После партии Гуниной с Музычук последняя отказалась пожать руку сопернице.

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