Гунина прокомментировала отказ украинки от рукопожатия

Российская шахматистка Гунина прокомментировала отказ Музычук от рукопожатия
Пятикратная чемпионка России и трёхкратная чемпионка Европы по шахматам Валентина Гунина прокомментировала отказ украинской соперницы Марии Музычук от рукопожатия во время Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Самарканде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам Гуниной, она спокойно восприняла такое решение украинских соперниц. При этом шахматистка добавила, что отказ от рукопожатия обусловлен возможным осуждением со стороны Украины.
«Еще перед партией с Машей Музычук в 13-м туре ко мне подошел главный арбитр и предупредил, что мы не пожимаем руки. Окей, я все понимаю. С Аней было то же самое. Что тут сказать? Их осуждают за такое в родной стране. А если скажешь “привет” российскому оппоненту, то вообще могут назвать предателем. Живем в такие времена», — заявила она.
Напомним, что 30 декабря Валентина Гунина одержала победу на Чемпионате мира по с результатом 14 очков из 17. После партии Гуниной с Музычук последняя отказалась пожать руку сопернице.