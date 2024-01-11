Гунина прокомментировала отказ украинки от рукопожатия

«Еще перед партией с Машей Музычук в 13-м туре ко мне подошел главный арбитр и предупредил, что мы не пожимаем руки. Окей, я все понимаю. С Аней было то же самое. Что тут сказать? Их осуждают за такое в родной стране. А если скажешь “привет” российскому оппоненту, то вообще могут назвать предателем. Живем в такие времена», — заявила она.