Непомнящий сыграл вничью с Вэньцзюнь во 2-м туре Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с 17-й чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, во 2-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Спортсмены остановили партию на 80-м ходу, когда у каждого на доске оставались только фигуры короля и ладьи.

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После двух туров из 14 на счету Яна Непомнящего 1,5 очка, благодаря победе в 1-м туре спортсмен остаётся одним из лидеров соревнований. В понедельник, 15 января, спортсмену предстоит встретиться с индийским гроссмейстером Видитом Сантошем Гуджрати.