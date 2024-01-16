Непомнящий второй раз подряд сыграл вничью на турнире Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Сантошем Гуджрати Видитом в 3-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

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Партия между Непомнящим и Видитом, в которой россиянин играл чёрными фигурами, завершилась после 55-го хода.