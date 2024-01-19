Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел первое поражение в турнире Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Беспроигрышная серия прервалась в 5-м туре. Представителю России противостоял Гукеш Доммараджу из Индии, который играл белыми фигурами. Партия завершилась на 49 ходу.

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Всего в рамках Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Финальный день соревнований — воскресенье, 28 января.