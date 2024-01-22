Шахматист Есипенко высказался о смене гражданства

«Были разговоры, намёки, но напрямую предложений не было. Серьёзно я это никогда не обсуждал, так как не планирую менять федерацию. Я хотел и хочу остаться в России, поэтому разговоры никуда не заходили. Конечно, многие шахматисты сменили федерации. Я не осуждаю их выбор. Они решили так, а я решил по-другому», — рассказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.