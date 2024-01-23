Шахматистка Гунина рассказала о своем заболевании

Российская шахматистка Валентина Гунина в эфире «Матч ТВ» рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться в повседневной жизни из за аутоиммунного заболевания.

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Гунина в конце декабря победила на мировом первенстве по блицу, набрав 14 очков из 17 возможных, в последней партии она обыграла украинку Анну Музычук.

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— Эта [последняя] победа более значима в связи с болезнью, потому что это стало шоком и для меня, и для тренера.

— У вас внимательность — это сильная сторона? Память?

— Сейчас с концентрацией плохо. Мне трудно читать и смотреть фильмы. Все шахматное работает. То, что ты любишь больше всего, твоя профессия, автоматом работает.

— Тема болезни не запретная для вас?

— Нет, я рассказываю открыто, чтобы помогать другим людям, чтобы не боялись бороться, если кому то я могу помочь. Волчанка — заболевание аутоиммунное, и нужен серьезный стресс, чтобы это проявилось в полной мере. Из за стресса оно раскрывается более глубоко. А так, на самом деле, по мне не видно. Единственное, у меня руки дрожат. А так не сильно заметно, что я болею. Вот я смеюсь, руки дрожат и глаз дергается (смеется).

— Насколько сильно это мешает в игре? И как вы выигрываете чемпионаты мира?

— Как говорит мой брат, вопреки. Я очень радуюсь, что мозг работает. Если бы и он не работал, я бы не могла заниматься шахматами. Я не знаю, что бы я тогда делала. На начальной стадии я не могла открывать бутылки, просила брата, потому что мне не давались никакие такие движения.

Я прошла терапию, два курса. Мы там проходили всякие навыки.

— Болезнь не влияет на прогулки с собаками?

— У меня брат с утра гуляет. Даже перед его работой, только чтобы я не гуляла. Мама тоже старается. Я стараюсь выходить. Сейчас мне легче, я начала больше двигаться. А бывало, что совсем никак. Я не могла выйти. Сейчас уже легче. Но все равно тяжело держать, особенно двоих [собак], сил не хватает. Но в целом нормально. Это как бы animal therapy, — сказала Гунина в специальном репортаже Егора Гельвера «Королевский блиц» на «Матч ТВ».