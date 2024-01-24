Международная федерация шахмат запустит серию онлайн-турниров для женщин

Сегодня, 23 января, Международная федерация шахмат объявила (ФИДЕ) о скором запуске серии онлайн-турниров «Женская среда» совместно с онлайн-школой шахмат World Chess. Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

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По словам организации, серия турниров будет приурочена к расширению прав и возможностей женщин в шахматном мире, а также к 100-летию ФИДЕ. В турнире будут участвовать женщины, которые еженедельно (каждую среду) будут играть в шахматы на платформе онлайн-школы.

Организаторы хотят предоставить шахматисткам возможность больше общаться, знакомиться и вместе расти профессионально. Особое внимание будет уделяться честной игре и строгому соблюдению правил ФИДЕ.