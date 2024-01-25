Непомнящий обыграл чемпиона мира Дин Лижэня на турнире в Вейк‑ан‑Зее

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня в 10 м туре международного шахматного турнира Tata Steel Masters, который проходит в Вейк ан Зее (Нидерланды).

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 36 м ходу.

В следующем туре Непомнящий 26 января сыграет с представителем Нидерландов Анишем Гири. На данный момент на счету россиянина 5,5 балла.

Соревнования в Вейк ан Зее завершатся 28 января.