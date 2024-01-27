Российские шахматисты примут участие в фестивале в Индии

Университет Siksha 'O' Anusandhan University (SOA) проведет 1-й международный шахматный фестиваль SOA International Grand Masters Chess Festival в кампусе в Бхубанешваре с 28 января по 4 февраля 2024 года.

Турнир с общим призовым фондом 3,5 миллиона рупий (3,7 миллиона рублей) будет организован Шахматной ассоциацией Одиши (AOCA) при поддержке SOA, Международной шахматной федерации (ICF), Всеиндийской шахматной федерации (AICF), Спортивного управления Индии (SAI) и правительства Одиши.

Ожидается, что в 8-дневном турнире примут участие около 1 500 игроков из 18-20 стран, сообщил на пресс-конференции Прадипта Кумар Нанда, проректор SOA.

По его словам, на сегодняшний день свое участие подтвердили игроки из Дании, Нидерландов, Ирана, Шри-Ланки, Вьетнама, Армении, Беларуси, Египта, Филиппин, России, Туркменистана, Узбекистана, Словакии, Зимбабве и Индии.