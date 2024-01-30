Московские шахматисты сразились ледяными фигурами в Якутии
В якутском в городском парке "Урдэл", расположенном на высоте 160 метров, гроссмейстер Галина Струтинская сыграла необычную шахматную партию с Александром Якименко из Москвы. Они сражались ледяными фигурами на ледяной доске, сообщает пресс-служба федерации шахмат региона.
Шахматисты сыграли в блиц, за которым пристально наблюдал судья всероссийской категории, международный арбитр, почетный спортивный судья РФ Михаил Крюков.
Хотя в Якутске было всего -35 градусов (не самый сильный мороз для этого региона), шахматные часы не смогли работать при этой температуре. Экстремальная партия длилась всего пять минут и завершилась вничью. Шахматисты признались, что слегка замерзли, но остались довольны необычной игрой.
Встреча стала одним их ярких событий Кубка главы Якутии - этапа Кубка России по классическим шахматам среди мужчин, который стартовал в Якутске с 22 января и завершится 1 февраля.