Московские шахматисты сразились ледяными фигурами в Якутии

В якутском в городском парке "Урдэл", расположенном на высоте 160 метров, гроссмейстер Галина Струтинская сыграла необычную шахматную партию с Александром Якименко из Москвы. Они сражались ледяными фигурами на ледяной доске, сообщает пресс-служба федерации шахмат региона.

Хотя в Якутске было всего -35 градусов (не самый сильный мороз для этого региона), шахматные часы не смогли работать при этой температуре. Экстремальная партия длилась всего пять минут и завершилась вничью. Шахматисты признались, что слегка замерзли, но остались довольны необычной игрой.