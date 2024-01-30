Семь российских шахматистов сменили спортивное гражданство в январе 2024 года, передает RTVI со ссылкой на данные международной организации FIDE. Отмечается, что всего за 2023 год от спортивного гражданства РФ отказались 104 шахматиста.

По данным организации, до этого с февраля 2022 года, еще 80 спортсменов сменили гражданство. Всего с начала специальной военной операции на Украине более 200 российских шахматистов сменили спортивное гражданство. Одна из них, например, — чемпионка мира Александра Костенюк. Она объяснила смену спортивного гражданства на швейцарское протестом против действий России. По ее словам, государство «использовало ее имя» и она уже «не могла быть частью этого».

Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину. Российский игрок перед началом встречи протянул руку польскому гроссмейстеру, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать на него жалобу.