Ян Непомнящий опустился в рейтинге ФИДЕ

Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Дин Лижэнь – 4-й, Непомнящий опустился на 7-е место, Карякин – 11-й
Ян Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге ФИДЕ.
Ранее, по состоянию на 1 января, российский гроссмейстер был пятым. Норвежец Магнус Карлсен продолжает лидировать.
Рейтинг ФИДЕ
1 февраля
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830
2. Фабиано Каруана (США) – 2804
3. Хикару Накамура (США) – 2788
4. Дин Лижэнь (Китай) – 2762
5. Аниш Гири (Нидерланды) – 2762
6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2760
7. Ян Непомнящий (Россия) – 2758
8. Уэсли Со (США) – 2757
9. Вэй И (Китай) – 2755
10. Леньер Домингес (США) – 2752
11. Сергей Карякин (Россия) – 2750
12. Вишванатан Ананд (Индия) – 2748
13. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2747
14. Сантош Видит (Индия) – 2747
15. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2744
16. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2743...
21. Александр Грищук (Россия) – 2732...
30. Владислав Артемьев (Россия) – 2711..
31. Даниил Дубов (Россия) – 2708
Полный рейтинг – на сайте ФИДЕ.
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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Дин Лижэнь – 4-й, Непомнящий опустился на 7-е место, Карякин – 11-й
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