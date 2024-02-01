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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Дин Лижэнь – 4-й, Непомнящий опустился на 7-е место, Карякин – 11-й

Ян Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге ФИДЕ.

Ян Непомнящий опустился в рейтинге ФИДЕ
© Sports.ru

Ранее, по состоянию на 1 января, российский гроссмейстер был пятым. Норвежец Магнус Карлсен продолжает лидировать.

Рейтинг ФИДЕ

1 февраля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2830

2. Фабиано Каруана (США) – 2804

3. Хикару Накамура (США) – 2788

4. Дин Лижэнь (Китай) – 2762

5. Аниш Гири (Нидерланды) – 2762

6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2760

7. Ян Непомнящий (Россия) – 2758

8. Уэсли Со (США) – 2757

9. Вэй И (Китай) – 2755

10. Леньер Домингес (США) – 2752

11. Сергей Карякин (Россия) – 2750

12. Вишванатан Ананд (Индия) – 2748

13. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2747

14. Сантош Видит (Индия) – 2747

15. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2744

16. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2743...

21. Александр Грищук (Россия) – 2732...

30. Владислав Артемьев (Россия) – 2711..

31. Даниил Дубов (Россия) – 2708

Полный рейтинг – на сайте ФИДЕ.

Шахматы
Леньер Домингес
Дин Лижэнь
Владислав Артемьев
Хикару Накамура
Магнус Карлсен
Александр Грищук
Даниил Дубов
Аниш Гири
Ян Непомнящий
Сергей Карякин
ФИДЕ