Дин Лижэнь набрал 0,5 очка в семи партиях турнира по шахматам Фишера

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь занял последнее место по итогам кругового турнира в рапид на супертурнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge, проходящем в Германии. В семи проведённых партиях китайский гроссмейстер набрал 0,5 очка.

Турнир продолжится раундом на выбывание. В нём для определения победителя участники будут играть по две партии с классическим контролем времени. Напомним, шахматы Фишера отличаются случайной расстановкой фигур (кроме пешек) в начальной позиции, выбираемой из 960 возможных вариантов.