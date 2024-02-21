Издание Europe Echecs назвало лучшего шахматиста 2023 года

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года, американский гроссмейстер Фабиано Каруана стал лучшим игроком 2023 года по версии французского издания Europe Echecs.

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Напомним, за прошлый год американский шахматист итальянского происхождения стал победителем чемпионата США по шахматам, обладателем Кубка Синкфилда, победителем турнира по быстрым шахматам Saint Louis Rapid & Blitz, триумфатором соревнований Superbet Chess Classic Romania. Также Каруана занял третье место на Кубке мира и отобрался в Турнир претендентов.