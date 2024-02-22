«Можно попробовать объединить Dota2 и шахматы» — киберспортсмен Гребеньков

Киберспортсмен по Dota2 Владлен Mariachi Гребеньков в эфире «Матч ТВ» рассказал о перспективах объединения его дисциплины и шахмат.

© Соцсети

«Игры будущего» проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи.

— Помимо интеллекта, который очень важен в Dota2, вы упомянули о физической составляющей. Я знаю, что в шахматах, условно у Магнуса Карлсена, перед началом важных турниров проводятся специальные тренировочные лагеря, где он по 5–8 часов проводит с «железом» в тренажерном зале. Как у вас с этим дела?

— По большей степени, неструктурированно, но если мы подходим к каким то официальным соревнованиям, то бывают обязательным условием два раза в неделю занятия в тренажерном зале, подготовка, помимо просто игровой практики. Но в любительских командах еще не пришли к этому. Все к этому идет, но пока все в стадии становления. Тяжело с физической подготовкой.

— На тестовых мероприятиях «Игр будущего» обсуждался вопрос о том, что было бы, если бы объединились Dota2 и шахматы. Это было бы классно в перспективе или нет?