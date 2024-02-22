Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о поступающих ему угрозах после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит KP.RU.

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Шахматист заявил, что в самом начале спецоперации получал угрозы каждый день.

«Были прямые угрозы жизни мне и моей семье. Это было не очень приятно», — подчеркнул он.

В июне 2023 года Карякин устроил мастер-класс для бойцов, участвующих в СВО. Он сыграл несколько шахматных партий в одном из передовых районов.