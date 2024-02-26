Ян Непомнящий рассказал, в чем преимущество шахматного компьютера перед людьми

«Вопрос о том, сильнее ли компьютер или нет, не стоит уже года с 2004-го, может. Тогда один из последних серьёзных матчей был на равных между чемпионом мира и компьютером. Во всех следующих матчах компьютеры уже очень сильно прибавляли. Компьютер никогда не «зевает», но раньше у него немного хромала средневзвешенная оценка вариантов. За последние 10 лет она настолько сильно рванула вперёд, сейчас они рассчитывают всё гораздо точнее, чем люди», — сказал Непомнящий в шоу «5 Книг» на телеканале Ключ.