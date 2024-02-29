Шахматист Карякин подвергся атаке дрона в Авдеевке

«Вчера утром был в Авдеевке, потом был в Северодонецке и других городах. В Авдеевке было достаточно напряженно. Была слышна стрельба. Я так понимаю, это сбивали беспилотники.



Еще в какой-то момент была тревога, потому что пролетал дрон-камикадзе и мы все срочно побежали в укрытие. Он приземлился метрах в ста от нас. Я не буду говорить, что он к нам летел, но мы могли стать случайной жертвой», — сказал Карякин.