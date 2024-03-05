Шахматист Карякин назвал обвинения в свой адрес поводом для шуток

Шахматист Карякин назвал обвинения Каспарова в свой адрес поводом для шуток
Критику 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым (признан в РФ иноагентом) политической позиции шахматиста Сергея Карякина можно считать поводом для шуток. Такое мнение Карякин высказал ТАСС на Всемирном фестивале молодежи.
Каспаров в социальной сети X (ранее Twitter) высказал недовольство пророссийской позицией Карякина.
"Обвинения Каспарова - это повод для шуток, все знают его позицию - она откровенно враждебная к России и к тем, кто Россию искренне поддерживает, - сказал Карякин. - Он уже много высказывался и по поводу меня, начиная с Крыма. Он начал ко мне плохо относиться, даже несмотря на то, что на турнирах после партий мы могли обсудить игру, в частности в Сент-Луисе, когда играли. Но больше, кроме шахмат, мы с ним никогда ни о чем не общались".
Также Карякин рассказал о том, как прошла его поездка в Авдеевку в конце февраля.
"Сама поездка в Авдеевку была сложная. Тяжело видеть настолько разрушенные здания, нет ни одного неразрушенного, - отметил он. - С другой стороны, я считаю, это важнейший стратегический пункт. Об этом говорят как мирные жители Донецка - что линия фронта отодвинулась, и им становится легче, так и военные - что это был укрепрайон, с которого долгие годы обстреливался Донецк. Это большой успех наших ребят, кто брал Авдеевку".
"Я уже слышал от руководства страны, в частности от Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера РФ - прим. ТАСС), что он пообещал отремонтировать, реконструировать Авдеевку по примеру Мариуполя. Так что я думаю, что там все будет отлично - этот человек словами не разбрасывается. Все будет хорошо. Авдеевка в ближайший год заживет мирной жизнью", - добавил собеседник агентства.
Карякину 34 года. Он родился в Симферополе, в 2009 году получил гражданство РФ и стал представлять страну на турнирах. В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.