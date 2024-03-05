Шахматист Карякин назвал обвинения в свой адрес поводом для шуток

"Обвинения Каспарова - это повод для шуток, все знают его позицию - она откровенно враждебная к России и к тем, кто Россию искренне поддерживает, - сказал Карякин. - Он уже много высказывался и по поводу меня, начиная с Крыма. Он начал ко мне плохо относиться, даже несмотря на то, что на турнирах после партий мы могли обсудить игру, в частности в Сент-Луисе, когда играли. Но больше, кроме шахмат, мы с ним никогда ни о чем не общались".