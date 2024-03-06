Менеджер Непомнящего рассказала о ситуации с визой шахматиста для поездки в Канаду

Зоя Арнацкая, менеджер российского шахматиста Яна Непомнящего, рассказала о ситуации с визой для поездки в Канаду на турнир претендентов.

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«Международная шахматная федерация (ФИДЕ) предприняла всё необходимое, ждём Канаду», — сказала Арнацкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, ранее состоялась жеребьёвка первого тура мужского и женского турнира претендентов. В первом туре Непомнящий сыграет с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым. Турнир претендентов пройдёт с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада).

Непомнящий занимает седьмое место в рейтинге ФИДЕ. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен, второе и третье место занимают Фабиано Каруана и Хикару Накамура из США.