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Гарри Каспаров* включён в перечень террористов и экстремистов

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) внесён в список террористов и экстремистов, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

Гарри Каспаров* включен в перечень террористов и экстремистов
© globallookpress.com

Напомним, в декабре прошлого года Хамовнический районный суд Москвы назначил шахматисту штраф в размере 30 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента. Ранее Каспаров* был оштрафован по аналогичной статье на 40 тыс. рублей.

Каспаров*, завершивший спортивную карьеру, был включён в реестр физлиц-иноагентов в мае 2023 года.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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