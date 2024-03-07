Глава FIDE: визы на турнир в Торонто получили все, кроме одного участника

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил «Матч ТВ», что FIDE продолжает работать над организацией турнира претендентов в Торонто, и на данный момент визу не получил только один участник.

Ранее FIDE опубликовала заявление, в котором обратилась к правительству Канады с просьбой помочь участникам турнира претендентов в получении виз.

— Пока мы работаем над организацией турнира в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника. Добиваемся выдачи этой последней визы, — сказал Дворкович «Матч ТВ».

Женские и мужские турниры претендентов пройдут 2–25 апреля в Торонто. На соревнования квалифицировались российские шахматисты Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.