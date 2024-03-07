Глава FIDE: визы на турнир в Торонто получили все, кроме одного участника

Глава FIDE Дворкович: «Работаем над организацией турнира претендентов в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника»
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил «Матч ТВ», что FIDE продолжает работать над организацией турнира претендентов в Торонто, и на данный момент визу не получил только один участник.
Ранее FIDE опубликовала заявление, в котором обратилась к правительству Канады с просьбой помочь участникам турнира претендентов в получении виз.
— Пока мы работаем над организацией турнира в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника. Добиваемся выдачи этой последней визы, — сказал Дворкович «Матч ТВ».
Женские и мужские турниры претендентов пройдут 2–25 апреля в Торонто. На соревнования квалифицировались российские шахматисты Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
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Глава FIDE Дворкович: «Работаем над организацией турнира претендентов в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника»