Белорусская шахматистка получила российский паспорт

Шахматистка Ольга Баделько, перешедшая из сборной Белоруссии, получила российский паспорт.

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Об этом рассказал старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский.

«Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Беларуси. Совсем недавно она получила российский паспорт», – заявил Рублевский.

Баделько 21 год, она является международным мастером, чемпионкой Европы среди юниорок до 16 лет и многократной чемпионкой Беларуси в различных возрастных категориях.

На данный момент спортсменка занимает 74-е место в женском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).