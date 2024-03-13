Белорусская шахматистка получила российский паспорт

Шахматистка Ольга Баделько, перешедшая из сборной Белоруссии, получила российский паспорт.
Об этом рассказал старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский.
«Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Беларуси. Совсем недавно она получила российский паспорт», – заявил Рублевский.
Баделько 21 год, она является международным мастером, чемпионкой Европы среди юниорок до 16 лет и многократной чемпионкой Беларуси в различных возрастных категориях.
На данный момент спортсменка занимает 74-е место в женском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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