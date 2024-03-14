Шахматистка Полина Шувалова победила в турнире Swiss Queens Wednesday #7

Российская шахматистка, неоднократная участница и призёр международных чемпионатов России, Европы и мира, двукратная чемпионка мира по шахматам до 18 лет Полина Шувалова стала победительницей турнира Swiss Queens Wednesday #7.

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Эта победа стала второй для Полины в этой серии турниров. Шувалова набрала 9.5 очков в 11 турах, опередив ближайших преследовательниц на 1 балл. Второе место на турнире заняла польская шахматистка Алина Кашлинская, тройку замкнула Вантика Агравал из Индии.

Напомним, предыдущую победу Шувалова одержала в Swiss Queens Wednesday #5. Тогда вся тройка призёров набрала по 8.5 очков, но именно Полина заняла первое место, опередив соотечественницу Валентину Гунину и Май Нарву из Эстонии.