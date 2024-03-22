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Глава ФИДЕ Дворкович: все участники турнира претендентов получили визы в Канаду

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что все участники турнира претендентов, который пройдёт в Торонто (Канада), получили визу.

Глава FIDE: все участники турнира претендентов получили визы в Канаду
© РИА Новости
«Да, все участники получили визы. В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Понятно, что кто-то из ведущих шахматистов не смог отобраться, но это спорт. Не сомневаюсь, что всё пройдёт на высоком уровне и будет много интересных партий», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Ранее сообщалось, что Торонто могут лишить права проведения турнира претендентов из-за проблем с выдачей виз российским шахматисткам и перенести соревнования в Мадрид. Позже ФИДЕ подтвердила, что всем участникам соревнований одобрили визы в Канаду.

Турнир претендентов пройдёт с 2 по 25 апреля 2024 года.

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