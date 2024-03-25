Карякин прокомментировал отсутствие соболезнований от МОК после трагедии в «Крокусе»

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, что его не удивило отсутствие соболезнований от Международного олимпийского комитета после трагедии в «Крокус Сити Холле».

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Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обратил внимание на то, что МОК не выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

— Меня это совершенно не удивило… Томас Бах стал, к сожалению, ярым русофобом. И если раньше его даже называли другом России, то сейчас он полностью изменился и выяснилось, что это такой двуличный человек… И, соответственно, даже если бы они были эти соболезнования, они были бы не искренние. Поэтому нам на это вообще обращать внимание не нужно. И я считаю, что самое главное, что наша страна сплотилась в эти дни, потому что я вообще не представляю, как сейчас родственникам погибших все это возможно пережить. Мы все поддерживаем родственников погибших в эту тяжелое время. И желаем скорейшего выздоровления раненым. Террористы старались разобщить нашу страну, а мы стали еще крепче. Поэтому глобально нас таким образом не победить. Россия всегда побеждала терроризм. И, конечно же, хочу еще раз выразить всем искренние соболезнования, — сказал Карякин «Матч ТВ».

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По данным Следственного комитета РФ, в результате нападения погибли 137 человек. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.