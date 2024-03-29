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Шахматист Есипенко надеется увидеть красивую игру на турнире претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко надеется увидеть красивую игру на турнире претендентов. Об этом он рассказал ТАСС.

Шахматист Есипенко надеется увидеть красивую игру на турнире претендентов
© Соцсети
"Конечно, я буду следить за турниром претендентов. Это всегда интересный турнир, потому что там играют практически все сильнейшие, чтобы получить возможность сыграть за звание чемпиона мира. Не буду говорить о фаворитах, но я буду болеть за Яна [Непомнящего] и за красивую игру, которую надеюсь увидеть", - сказал Есипенко.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 3 по 23 апреля. Непомнящий выигрывал соревнования два раза подряд (2021, 2022).

Шахматы
Андрей Есипенко