Шахматист Есипенко надеется увидеть красивую игру на турнире претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко надеется увидеть красивую игру на турнире претендентов. Об этом он рассказал ТАСС.

© Соцсети

"Конечно, я буду следить за турниром претендентов. Это всегда интересный турнир, потому что там играют практически все сильнейшие, чтобы получить возможность сыграть за звание чемпиона мира. Не буду говорить о фаворитах, но я буду болеть за Яна [Непомнящего] и за красивую игру, которую надеюсь увидеть", - сказал Есипенко.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 3 по 23 апреля. Непомнящий выигрывал соревнования два раза подряд (2021, 2022).