Непомнящий сохранил седьмое место в рейтинге Международной шахматной федерации

Россиянин Ян Непомнящий остался на седьмом месте в рейтинге Международной шахматной федерации, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В активе Непомнящего 2 758 очков. Его опережают норвежец Магнус Карлсен (2 830), американцы Фабиано Каруана (2 803), Хикару Накамура (2 789), Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (2 765), китаец Дин Лижэнь (2 762) и представитель Франции Алиреза Фируджа (2 760).

У женщин третью строчку в мировом рейтинге сохранила Александра Горячкина (2 553). Впереди нее расположились китаянки Цзюй Вэньцзюнь (2 559) и Хоу Ифань (2 632).

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 4 по 21 апреля (по 22 апреля в случае тай-брейка). Церемония открытия состоится 3 апреля.