Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах

Обновлено в 10:45

В Турции оппозиция впервые за 20 лет обошла правящую партию на муниципальных выборах. По предварительным данным, кандидаты от Народно-республиканской партии сохраняют за собой крупнейшие города Стамбул и Анкару. Теперь еще оппозиционных мэров избрали в третьем по величине Измире и еще в 16 городах страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед своими сторонниками после закрытия участков, заявил, что его партия «потеряла высоту» по всей стране, но власти не могут игнорировать волю народа:

«Нация передает свое послание властям через урну для голосований. Независимо от результатов победителем этих выборов станет наша демократия, все 85 млн человек, вне зависимости от их политических взглядов. К сожалению, спустя девять месяцев после нашей победы на выборах в прошлом мае мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, на который надеялись. Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно. Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение. Как правительство мы продолжим поддерживать всех избранных чиновников в их работе на благо своих городов, как мы поступали до сих пор».

Эрдоган отметил, что он и его партия готовы в ближайшие месяцы исправить все допущенные ошибки, которые привели к таким результатам.

Как отмечают аналитики, результаты голосования превзошли все ожидания самой оппозиции. В Стамбуле лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу опережает ставленника Эрдогана на 10% — это более четырех миллионов голосов.

Результатам голосования в этом городе уделяют особое внимание, говорит независимый турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. Business FM обсудила с ним причины такого масштабного поражения партии Эрдогана:

— Стамбул — это около 20 млн жителей Турции, 1/4 Турции. Кто побеждает в Стамбуле, берет большой плюс в общей картине. Надо понимать, что Стамбул — очень большая экономическая сила для той или иной партии. Есть даже выражение самого президента Турции Эрдогана: кто выигрывает в Стамбуле, тот выигрывает и в Турции. И можно сказать, что после поражения именно в Стамбуле, в Анкаре, сторонники Эрдогана и его партии тоже поменяли свое мнение и сделали посыл Эрдогану, с тем чтобы он исправил свои ошибки и его партии. Ошибка — это прежде всего экономическая ситуация в стране, повышение курса доллара, повышение цен на жилье, на аренду, ситуация, которая бьет по карманам граждан. Исходя из этого, скорее всего, власти будут делать акцент именно на экономику.

— Эрдоган сказал, что пора исправлять ошибки, а есть у него для этого реальный инструментарий?

— Есть инструменты, которые надо наладить, прежде всего наладить проблемы с демократией, проблемы в правосудии, в экономике, если эти три ключа будут задействованы, то все наладится, мне кажется. Но как это будет работать, как это будет влиять на качество жизни граждан, это прежде всего, потому что в данное время экономикой правит Мехмет Шимшек, которого лично Эрдоган пригласил после выборов президента и дал ему все права, естественно, делает комментарии насчет его политики, которую он ведет в сфере экономики, что он все делает правильно, но то, что он делает, в первую очередь будет бить по качеству жизни граждан.

О том, как результаты выборов могут повлиять на отношения Анкары с Москвой, говорит главный редактор МК в Турции и автор канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев:

— Для внешней политики это тоже сигнал, что Эрдоган вполне возможно уже в ближайшее время, то есть ближайших выборов, которые пройдут в 2028 году, хотя Эрдоган и обещал, что это будут для него последние выборы, он говорил это и на президентских выборах, и для местных выборов говорил это, что он не будет в них участвовать. Но есть силы в Турции, например, националистические, с которыми Эрдоган союзник, и их лидер сказал, что ни в коем случае тебя не отпустим, мы будем идти с тобой в новое столетие Турции, это уже такой намек был, что Эрдогану придется что-то делать. Есть разговоры, как это можно сделать. Я бы не сказал, что Эрдоган антизападный, потому что он прагматик, он понимал, как использовать свои возможности и силы, а так все понимают, что Турция — это все-таки страна НАТО, страна Запада при всех трудностях, Эрдоган всегда логично оценивал трудности, с которыми может столкнуться страна, если она испортит отношения с Западом, даже эти выборы, что никоим образом не пытался мешать, подтасовывать, это уже говорит о том, что, кроме уважения Эрдогана к воле народа, он еще понимает, что это все оценивается и на Западе.

— Эрдогану сейчас придется что-то изменить во внешней политике, нас интересует прежде всего в отношениях с Россией?

— Уже достаточно есть изменений в плане экономики, видим определенный спад товарооборота, но при этом ни Эрдоган, ни любой другой политический лидер Турции не может делать резких движений, тем более если люди уважают себя, уважают волю народа, добрососедские отношения, он не может принимать те решения, которые могут негативно отразиться и на экономике Турции. Нужно понимать, что все его действия в отношении России не были обусловлены тем, что он любит Россию, любит Путина, они были обусловлены вполне понятными прагматичными вещами. И раз это прагматично для Эрдогана, это прагматично будет и для любого другого политика оппозиционного. «Аккую» — это важно, газовый хаб — это важно, туристы российские — это важно, экономика и товарооборот, бизнес и торговля с Россией — это важно.

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, анонсированный еще в конце прошлого года, до сих пор откладывается. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что подготовка к встрече турецкого и российского президентов продолжается, но пока конкретики нет.