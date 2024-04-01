«Проанализируем объективно и самокритично». Эрдоган признал поражение его партии на муниципальных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение правящей Партии справедливости и развития на муниципальных выборах, которые состоялись в воскресенье, 31 марта.

К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Политик подчеркнул, что его партия проанализируют итоги выборов объективно и самокритично. Он добавил, что результаты голосования демонстрируют упущения на местах.

Партия Эрдогана впервые за 20 лет уступила оппозиции на выборах

В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Правящая в стране Партия справедливости и развития (ПСР) впервые за 20 лет уступила оппозиции на выборах в муниципальные органы власти.

В лидеры вышла Народно-республиканская партия, в борьбе за посты мэров крупных городов она получила 37,3 процента голосов по итогам подсчета 95 процентов протоколов, передает телеканал TRT.

Партия власти проиграла в Анкаре, Стамбуле, Анталье и Измире, ей отдали голоса в 11 метрополиях и 12 центрах провинций. У оппозиции — 15 из 30 мэров городов в статусе метрополий и 21 пост мэра региональных центров.

Три города-метрополии и семь центров провинций заняла прокурдская партия Dem parti, в основном это регионы на юго-востоке Турции со значительным количеством курдского населения.

Высшая избирательная комиссия Турции намерена огласить предварительные результаты выборов в понедельник.

Ранее Financial Times писала, что победа в выборах мэра Стамбула станет последним шансом для турецкой политической оппозиции. За пост градоначальника боролись бывший министр урбанизации Мурат Курум, выдвинутый партией действующего президента, и оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу.

Выборы местного самоуправления прошли без эксцессов

Эрдоган сообщил, что выборы прошли без эксцессов, за исключением некоторых инцидентов. О каких именно происшествиях идет речь, политик не уточнил.

Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Эрдоган пообещал учесть волеизъявление народа

Глава государства подчеркнул, что народ на голосовании передал властям свое послание, волю и предупреждения. Он пообещал учесть волеизъявление турецких граждан.

Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Президент заявил, что он и возглавляемая им партия исправят допущенные ошибки в ближайшие четыре-пять лет.

Эрдоган озвучил задачи на свой срок полномочий

Эрдоган сообщил, что в течение четырех-пяти лет, пока длится срок его полномочий, власти сосредоточатся на актуальных проблемах Турции, решении экономических проблем, восстановлении пострадавших после землетрясения регионов.

Мы сделаем все необходимое, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах. Мы еще раз даем обещание нашему народу и всей Турции: мы будем работать не покладая рук, не отдыхая, чтобы повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 миллионов наших граждан Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Итоги выборов в Турции назвали политическим землетрясением

Эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай назвал результаты выборов в стране политическим землетрясением, итоги превзошли ожидания оппозиции. Его слова приводит РИА Новости.

Эти выборы полны сюрпризов. Оппозиция была настроена амбициозно и собиралась выступить успешнее, чем в мае, однако нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции Хакан Аксай политолог

Он отметил, что победа Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула стала символом изменений в Народно-республиканской партии. Новый лидер реализует трехэтапный план трансформации, на первом предполагалась смена политического руководства после поражения Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах.

Вторым этапом политолог обозначил победу на муниципальных выборах, что и удалось оппозиции. Третьим шагом станет успех на выборах президента Турции, которые должны состояться через четыре года. Аксай допустил, что в стране начнутся обсуждения досрочных выборов. Помимо активизации оппозиции это связано с ужесточением экономического кризиса.

Ранее обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джаред Малсин назвал возможным преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совладельца турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, Сельчука Байрактара.