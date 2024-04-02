Свидлер будет тренером 18-летнего гроссмейстера на турнире претендентов

Восьмикратный чемпион России и трёхкратный участник Турниров претендентов, обладатель Кубка мира 2011 Пётр Свидлер будет секундантом и тренером индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи на предстоящем Турнире претендентов, сообщает Hindustan Times.

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Прагнанандха выступит на турнире претендентов впервые в карьере. В 2023 году индиец вышел в финал Кубка мира, где уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Напомним, Турнир претендентов пройдёт в Торонто (Канада) с 3 по 22 апреля. В соревнованиях также примет участие россиянин Ян Непомнящий.

Кроме того, там выступят индийцы Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, француз Алиреза Фирузджа и азербайджанец Ниджат Абасов. Победитель сыграет титульный поединок с китайцем Дин Лижэнем.