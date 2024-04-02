Александр Грищук назвал фаворитов Турнира претендентов

Заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о претендентах на победу в Турнире претендентов — 2024.

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«В турнире претендентов есть четыре фаворита на победу: Накамура, Каруана, Фируджа и Ян Непомнящий. У них у всех равные шансы. Не считаю, что на Яна будет особое давление из-за того, что он два раза побеждал в турнире. Сейчас у нас один участник, потому что меняется время, в России нет такой доминации шахмат», — приводит слова Грищука Metaratings.ru.

Напомним, турнир претендентов пройдёт в Торонто (Канада) с 3 по 22 апреля. Победитель соревнований сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. Это будет матч из 14 партий с тай-брейками.