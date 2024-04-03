Команды из десяти стран заявились на Кубок азиатских городов по шахматам

Федерация шахмат России и Федерации шахмат Югры подписали двустороннее соглашение об организации командного чемпионата азиатских городов, который пройдет в Ханты‑Мансийске, передает корреспондент «Матч ТВ».

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Подписание соглашения состоялось в среду в Москве в Центральном доме шахматиста им. Михаила Ботвинника. Подписи под документом поставили исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.

— Мы проводим Кубок азиатских городов, который до этого в России не проводился. Наша региональная федерация постоянно находится в сотрудничестве с ФШР. На данный момент заявилось 10 стран. Россия может представить четыре команды. Значит, всего мы увидим 14 команд. Достаточно интересный турнир должен получиться, — передает слова Филипенко корреспондент «Матч ТВ».

Предварительно от России должны будут выступить две команды от Ханты‑Мансийского автономного округа, а также команды Москвы и Санкт‑Петербурга. Из других стран должны принять участие Малайзия, Непал, Иран, Казахстан, Йемен, Ирак, Шри‑Ланка, Палестина, Оман и Монголия. При этом количество участников еще может увеличиться.

Турнир пройдет с 20 по 30 апреля в Ханты‑Мансийске.