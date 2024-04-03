Стало известно условие успеха Непомнящего на турнире претендентов

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП), бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин поделился ожиданиями от стартующего в Канаде турнира претендентов — 2024. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, почему россиянин Ян Непомнящий является фаворитом соревнований, а также назвал его главного оппонента.

«Надеюсь, что будет упорная борьба, потому что всегда интересно, когда есть интрига. Конечно, пусть победит сильнейший. Считаю, что изначально сильнейшие — это Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и, может быть, Хикару Накамура, но в чуть меньшей степени. Все зависит от того, кто из них в какой будет форме. Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд, и если он сможет найти свою игру, то конкурентам будет очень сложно. С другой стороны, Фабиано Каруана в последнее время демонстрирует очень стабильную игру и по праву занимает второе место в мировом рейтинге и по результатам, и по игре. Поэтому за неимением Карлсена, который здесь не играет, он является одним из главных фаворитов турнира. Ожидаю упорную борьбу между Непомнящим и Каруаной, но, повторюсь, все зависит от формы. Для Яна все прекрасно складывалось на предыдущих турнирах претендентов, где он сразу же побеждал на старте, захватывал лидерство и чувствовал себя очень комфортно. Если в этот раз подобного комфорта не будет, Непомнящему будет сложнее. По первым турам будет понятно, кто в какой форме и кто на что претендует», — считает Карякин.

30 апреля 2023 года Непомнящий уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону. В прошлом матче за титул чемпиона мира Непомнящий проиграл представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).