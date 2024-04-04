Шипов назвал странной спортивную судьбу шахматиста Непомнящего

Карьера российского шахматиста Яна Непомнящего складывается необычно, так как в последнее время он стабильно играл на своем уровне только на турнирах претендентов. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Ян - это наша радость и боль, он дарит своим болельщикам самые разные эмоции, наверное, за это его и любят. У него странно складывается спортивная судьба, он два раза выиграл турнир претендентов, но на остальных соревнованиях редко показывал стабильную игру своего уровня. Возможно, у него нет мотивации играть второстепенные турниры, но лично я буду не против, если он продолжит эту тенденцию и выиграет турнир претендентов в третий раз подряд. Шансы у него есть", - сказал Шипов.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в канадском Торонто с 4 до 21 апреля (до 22 апреля в случае тай-брейка). Непомнящий выигрывал соревнования два раза подряд (2021, 2022).