Шахматист Непомнящий одержал победу в четвертом туре турнира претендентов

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл Гуджрати Видита из Индии в партии четвертого тура турнира претендентов по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

После четырех туров Непомнящий набрал 3 очка. Соперником россиянина в пятой партии станет представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха. Непомнящий будет противостоять сопернику фигурами черного цвета.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров - по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У мужчин призовой фонд составит €500 тыс., из которых победителю достанется €48 тыс.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий два раза выигрывал турнир претендентов, затем дважды уступал в матчах за мировую корону - норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.