Непомнящий поделился эмоциями от первой победы на турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер, двухкратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий на пресс-конференции после партии с французским шахматистом Алирезой Фируджой поделился эмоциями от первой победы, добытой в рамках турнира претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходит в Торонто (Канада).

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— Какие у вас эмоции после первой победы?

— Эмоций не так много. Конечно, было приятно выиграть такую неясную и сложную партию, но это всего лишь второй тур, Хотя выиграть, конечно, лучше, чем сыграть в ничью.

Напомним, вчера, 6 апреля, противостояние Непомнящего и Фируджи завершилось на 45-м ходу в пользу россиянина. В первом туре против представителя Азербайджана Ниджата Абасова Непомнящий сыграл вничью, завершив партию на 34-м ходу.

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Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: