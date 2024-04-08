Горячкина сыграла вничью с Вайшали в четвертом туре Турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали в четвёртом туре Турнира претенденток.

© www.championat.com

Отметим, для Горячкиной это третья ничья на турнире. Ранее она поделила очки с соотечественницей Екатериной Лагно и китаянкой Лэй Тинцзе. Также на счету Александры одна победа над украинкой Анной Музычук.

В следующем туре Горячкина встретится с ещё одной шахматисткой из Индии Конеру Хампи.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».