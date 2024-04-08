Лагно в четвертый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток — 2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи в 4-м туре Турнира претенденток – 2024.

Отметим, что для россиянки это четвёртая ничья подряд на турнире. Ранее он сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной, представительницей Индии Хампи Конеру и украинкой Анной Музычук.

В 5-м туре Лагно встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».