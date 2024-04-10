Ян Непомнящий сыграл вничью в пятой партии на Турнире претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провёл пятую партию на Турнире претендентов – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

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В пятом туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандха. Таким образом, Непомнящий набрал 3,5 очка, продолжая единолично лидеровать в турнире.

Соперником Непомнящего в шестом туре станет американец Фабиано Каруана, который занимает вторую позицию в турнирной таблице турнира.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка. Отметим, что именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».