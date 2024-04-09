Карякин: хочется, чтобы никто из россиян не поехал на Олимпиаду

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет поддерживать россиян, которые поедут в Париж на Олимпиаду, передает «Спорт-Экспресс».

«Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать одно общее дело. Особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из россиян не поехал на Олимпиаду», — сказал Карякин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.