Президент ФШР оценил успехи Непомнящего на турнире претендентов

Россиянину Яну Непомнящему пока везет на турнире претендентов по шахматам, хочется, чтобы удача была с ним до конца. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Накануне Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в партии пятого тура турнира претендентов.

"Держим кулаки, пока везет. Надеюсь, удача будет до конца турнира с нами", - сказал Филатов, комментируя выступление Непомнящего.

После пяти туров лидируют Непомнящий и индиец Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка), далее следуют американец Фабиано Каруана (3), его соотечественник Хикару Накамура, Прагнанандха (по 2,5), индиец Гуджрати Видит (2), француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Ниджат Аббасов (по 1,5). В шестом туре 10 апреля Непомнящий сыграет с Каруаной.