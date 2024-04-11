Горячкина обыграла Салимову и одержала вторую победу на Турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нюргул Салимову в шестом туре на Турнире претенденток – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

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Это вторая победа Горячкиной на турнире. Ранее она также обыграла Анну Музычук (Украина) и сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Лэй Тинцзе (Китай), Рамешбабу Вайшали (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами Турнира претендентов являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».