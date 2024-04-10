Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии шестого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Торонто.

Непомнящий набрал 4 очка после шести туров. В активе Каруаны стало 3,5 очка.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров - по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.