Горячкина сыграла вничью с Чжунъи в 7-м туре на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в 7-м туре на Турнире претенденток – 2024, который проходит в Торонто (Канада).

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Напомним, ранее Горячкина обыграла Анну Музычук (Украина) и Нургюл Салимову (Болгария) и сыграла вничью с Екатериной Лагно (Россия), Лэй Тинцзе (Китай), Рамешбабу Вайшали (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

На данный момент Горячкина занимает второе место в турнирной таблице.

Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Участницами турнира претенденток являются россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия).