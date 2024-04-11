Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову в шестом круге турнира претенденток‑2024.

Россиянка играла черными фигурами и одержала победу на 60‑м ходу.

Для Горячкиной эта победа стала второй на турнире. В таблице она занимает второе место (4 очка). После шести туров лидирует Тань Чжунъи (4,5 очка) из Китая. В четверг Горячкина и Чжунъи сыграют друг с другом.

Победительница турнира претенденток сыграет матч за звание чемпионки мира с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.